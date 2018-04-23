В понедельник, 23 апреля, синоптики обещают переменную облачность без осадков на большей территории страны. Осадки возможны на западе и востоке.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе ночью местами наблюдались заморозки 0...-2. Днем обещают дождь с грозой в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Днем +19...+24.

На севере без осадков. Днем +10...+18. В Сумской и Черниговской областях местами наблюдались заморозки.

В центре без осадков. Днем +14...+20.

На востоке небольшой дождь прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой областях. Днем +10...+18.

На юге сегодня без осадков. Днем +18...+23.

В Киеве 23 апреля без осадков. Днем +15...+17.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в ночь с 22 на 23 апреля на западе, в Черниговской и Сумской областях заморозки 0...-2.

Как сообщала "Страна", в Киеве объявляли штормовое предупреждение.