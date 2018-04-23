Сергей Ребров в третий раз стал отцом
В воскресенье, 22 апреля, в семье знаменитого украинского футболиста и тренера Сергея Реброва, которого недавно уволили из аравийского клуба Аль-Ахли, произошло радостное событие.
Об этом сообщают "Факты".
Супруга экс-наставника киевского "Динамо" Анна родила 43-летнему супругу сына. Мальчика назвали Александром.
Напомним, что у 43-летнего Реброва уже есть два сына - 18-летний Дмитрий (от первого брака) и двухлетний Никита.
По неофициальной информации, с Анной футболист оформил отношения лишь накануне рождения их первого ребенка.
Первая жена Реброва, Людмила, сейчас живет с их сыном Димой в Англии. Туда женщина переехала в 2013 году после резонансного ДТП, в результате которого погибла беременная киевлянка Евгения Веременко, а муж потерпевшей получил тяжелые травмы.
Ребров с супругой Анной Фото: fakty.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в мае прошлого года Сергей Ребров официально объявил об уходе из "Динамо".
Как сообщала "Страна", после отставки с поста тренера "Динамо" он хотел немного отдохнуть.