В воскресенье, 22 апреля, в семье знаменитого украинского футболиста и тренера Сергея Реброва, которого недавно уволили из аравийского клуба Аль-Ахли, произошло радостное событие.

Об этом сообщают "Факты".

Супруга экс-наставника киевского "Динамо" Анна родила 43-летнему супругу сына. Мальчика назвали Александром.

Напомним, что у 43-летнего Реброва уже есть два сына - 18-летний Дмитрий (от первого брака) и двухлетний Никита.

По неофициальной информации, с Анной футболист оформил отношения лишь накануне рождения их первого ребенка.

Первая жена Реброва, Людмила, сейчас живет с их сыном Димой в Англии. Туда женщина переехала в 2013 году после резонансного ДТП, в результате которого погибла беременная киевлянка Евгения Веременко, а муж потерпевшей получил тяжелые травмы.

Ребров с супругой Анной Фото: fakty.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в мае прошлого года Сергей Ребров официально объявил об уходе из "Динамо".

Как сообщала "Страна", после отставки с поста тренера "Динамо" он хотел немного отдохнуть.