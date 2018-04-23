В последнее время пограничники на румыно-украинской границе изъяли контрабандные сигареты и табак, которые нарушители пытались переправить за границу, сразу в нескольких местах.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, во время патрулирования военнослужащими Мукачевского отряда в 150 метрах от украинской-румынской границы заметили группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону соседнего государства. Правоохранители начали преследование контрабандистов, сделав несколько предупредительных выстрелов. Неизвестные бросили около 5,7 тысячи пачек сигарет и скрылись.

Также в 200 метрах от границы, уже другие правонарушители, оставили 27 ящиков табака, увидев, что их преследуют правоохранители Черновицкого отряда.

Пограничники отдела "Селятин" возле госграницы заметили группу из пяти человек с пакетами. При попытке их задержать, правонарушители бросили 12 ящиков с табачными изделиями, и сбежали.

Также почти 3,5 тысячи пачек сигарет обнаружили военнослужащие отдела "Фальков" недалеко от границы с Румынией.

Всего пограничники изъяли около 28 тысяч пачек сигарет. Все табачные изделия доставлены в отделы пограничной службы и впоследствии они будут переданы сотрудникам ДФС.

Как сообщала "Страна", на границе с Россией изъяли партию контрабандных сигарет почти на миллион гривен.

Напомним также, что Кабмин утвердил новые акцизные марки для сигарет с 1 июля.