В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж.

Об этом "Стране" сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом.

Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.

Фото: Страна ua

Фото: Страна ua

Напомним, что ранее улыбающегося Михаила Саакашвили с черной сумкой заметили в аэропорту Амстердама.

Как сообщала "Страна", после разгона Михомайдана под Верховной Радой главу МВД Арсена Авакова заметили на самолете авиакомпании "Люфтганза" рейса LH1491 по маршруту Киев-Франкфурт. Судя по данным электронного табло, рейс LH1491 Киев-Франкфурт вылетел из аэропорта "Борисполь" с задержкой в 43 минуты.