Нардеп Гончаренко с повязкой на глазах улетел в Париж
В воскресенье, 22 апреля, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенка Алексея Гончаренко заметили на борту утреннего рейса в Париж.
Об этом "Стране" сообщили пассажиры, которые находились в самолете с депутатом.
Алексей Гончаренко надел повязку для сна, чтобы отдохнуть в полете.
Фото: Страна ua
Фото: Страна ua
Напомним, что ранее улыбающегося Михаила Саакашвили с черной сумкой заметили в аэропорту Амстердама.
Как сообщала "Страна", после разгона Михомайдана под Верховной Радой главу МВД Арсена Авакова заметили на самолете авиакомпании "Люфтганза" рейса LH1491 по маршруту Киев-Франкфурт. Судя по данным электронного табло, рейс LH1491 Киев-Франкфурт вылетел из аэропорта "Борисполь" с задержкой в 43 минуты.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!