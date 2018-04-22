Главный тренер луганского футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб не явился на пресс-конференцию после победы над Мариуполем из-за недомогания.

Об этом сообщает Isport.ua.

После трехматчевой серии из крупных поражений футболисты "Зари" сумели добыть три очка в матче с Мариуполем (3:1).

По информации журналистов программы Профутбол, главного тренера луганчан Юрия Вернидуба доставили в больницу. Однако причины пока что не озвучиваются.

Ранее "Страна" писала, что "Заря" завершила сезон в Лиге Европы поражением от Атлетика из Бильбао.

Напомним также, что из луганской "Зари" в межсезонье уходят сразу пять футболистов. Истек срок арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина и у Владислава Калитвинцева, голкипера Алексея Шевченко и защитников Артема Сухоцкого и Андрея Пилявского.