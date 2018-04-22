В понедельник, 23 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон впервые отправится с официальным визитом в Вашингтон.

Об этом сообщает Fox News.

В американскую столицу Макрон собирается привезти символичный подарок - саженец дуба с севера Франции.

Французский лидер надеется, что саженец станет символом долгосрочной дружбы между двумя странами.

"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений" - сказал Макрон, имея в виду высадку союзных войск в Нормандии в 1944 году.

"Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте - с севера Франции", - обещал французский лидер.

Макрон также отметил, что это дерево они с Трампом посадят вместе в саду президента США.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп остановил рост цен на нефть публикацией в Twitter.

Напомним также, что Макрон предложил за 10 лет построить новую, сильную Европу.