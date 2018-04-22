После того, как Петр Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии, российские СМИ написали, что, по данным источников, шансов на украинскую поместную церковь мало.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий ко Вселенскому патриархату.

Собеседник агентства пояснил, что вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, поскольку решение требует единогласия церквей, поэтому автокефалии Украина не получит.

"Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будет и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии", - заявил источник.

Как сообщала "Страна", Вселенский Патриархат заявил, что рассмотрел письмо об автокефалии для Украины, но не упоминал о начале процедуры предоставления автокефалии, о чем сегодня заявил президент Петр Порошенко.