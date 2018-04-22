В Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма
В Полтаве неизвестные разрисовали монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. На плитах мемориала появились надписи "Heil Hitler" и "Смерть жидам".
Фотографии и видео с оскверненным мемориалом опубликованы на странице "Подслушано в Полтаве" в Facebook.
Как отметила автор видео, ночью за памятником находились правоохранители, которые могли бы предотвратить инцидент.
Фото: facebook.com/pvp.poltava
Фото: facebook.com/pvp.poltava
Сейчас надписи уже закрасили черной краской.
Напомним, это не первый случай нападения вандалов на мемориал и памятник. В 2014 году антисемиты сделали надпись "Смерть жидам" на мемориале "Скорбящая мать". Последний раз подобные надписи фиксировали также в апреле 2016 года.
Как сообщала "Страна", в Каневе газета вышла с антисемитским заголовком.
Также "Страна" писала, что синагогу и центр Одессы вандалы обрисовали антисемитскими лозунгами.