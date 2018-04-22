В Китае придумали радикальный метод борьбы с незадачливыми пешеходами, переходящими дорогу на красный свет. Нарушителей будут поливать водой из специальных столбов-поливателей.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Автоматизированную систему "наказания" уже тестируют в городе Дайе в провинции Хубэй в центральном Китае. Система состоит из баков, датчиков и столбиков с распылителями, с помощью которых пешехода обрызгивают водой. При этом струя бьет в ноги.

Комплекс оснащен системой распознавания лиц. Он может публично пристыдить, громко назвав имя нарушителя ПДД. Столб может обратиться к пешеходу вежливо: "Пожалуйста, больше не переходите на красный, это опасно".

Температура воды в системе составляет 26 градусов Цельсия. Это чистая вода, которая не испачкает одежду человека.

Фото: scmp.com

Фото: scmp.com

Как пишет The Beijing News, на разработку системы ушло 1,3 млн юаней ($207 тысяч).

Как сообщала "Страна", в Украине хотят запретить желтый сигнал светофора.

В "Укравтодоре" объяснили, чем это опасно.