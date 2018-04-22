В Польше в лесу нашли мертвым участника АТО, который уехал на заработки
В Польше в лесу обнаружили мертвым 23-летнего жителя Дрогобыча, который участвовал в АТО. Он уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение сестры, которая хотела поступать на театральную специальность.
Об этом сообщает "Курс".
Подробности смерти жителя Львовской области, а также обстоятельства при которых было найдено его тело, не сообщаются.
Фото: kurs.if.ua
Фото: kurs.if.ua
Как сообщала "Страна", в Италии нашли мертвой 19-летнюю Марию Искру после 5 дней поисков. Ее тело обнаружили повешенным на дерево.
Напомним также, что мать украинки Софии Мельник, которую нашли мертвой в Италии, не верит в сообщения о гибели ее дочери и верит, что найдет ее живой.
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