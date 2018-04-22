В Польше в лесу обнаружили мертвым 23-летнего жителя Дрогобыча, который участвовал в АТО. Он уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение сестры, которая хотела поступать на театральную специальность.

Об этом сообщает "Курс".

Подробности смерти жителя Львовской области, а также обстоятельства при которых было найдено его тело, не сообщаются.

Фото: kurs.if.ua

Фото: kurs.if.ua

Как сообщала "Страна", в Италии нашли мертвой 19-летнюю Марию Искру после 5 дней поисков. Ее тело обнаружили повешенным на дерево.

Напомним также, что мать украинки Софии Мельник, которую нашли мертвой в Италии, не верит в сообщения о гибели ее дочери и верит, что найдет ее живой.