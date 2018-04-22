Вселенский патриархат впервые отреагировал на прошение Украины об автокефалии. Киев направил в его Константинополь 19 апреля.

Для церкви Киевского патриархата это обращение - надежда на признание в мире. А для украинской власти - возможность создать более серьезный противовес неподконтрольной ей УПЦ (которая никакой автокефалии не требовала).

Поэтому ответа из Константинополя ждали с нетерпением. А трактовки текста, уже опубликованного на сайте Вселенского патриархата, дали все заинтересованные стороны.

"Страна" разбиралась, что же ответил Украине Константинополь и как отнеслись к этому в Киеве.

"Решил тесно общаться"

Текст Вселенского патриархата "Страна" уже публиковала. Вот это сообщение, которое размещено на сайте патриархии:

"Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое состоялось в четверг, 19 апреля и в пятницу, 20 апреля. Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении от 22 апреля.

Вселенский Патриархат отметил, что рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, "получив от церковных и гражданских властей (в греческом оригинале "представителей" - ред.), представляющих миллионы православных украинцев, ходатайство о предоставлении автокефалии".

И "решил тесно общаться и координировать свои отношения с его сестринскими православными церквями по этому вопросу".

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У президента и УПЦ Киевского патриархата восприняли короткую новость из Константинополя с воодушевлением.

"Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви", - ни много, ни мало заявил Петр Порошенко.

В свою очередь пресс-служба УПЦ КП заявила, что Вселенский патриархат назвал себя материнской церковью: "Синод еще раз подтвердил, что исключительно Константинопольский Патриархат является Церковью-Матерью для Украины".

Также в Киевском патриархате считают, что с "церквями-сестрами" будут проводиться консультации, но не согласования. Таким образом, уверены у Филарета, голос РПЦ решающим не будет.

В УПЦ КП также заявляют, что в сообщении Константинополя не звучит слово "раскол" - это, по их мнению, намекает на уход Варфоломея от неудобной для Киевского патриархата темы. А значит является позитивным сигналом.

В целом у Филарета трактуют почти каждое предложение вышеуказанного текста в пользу скорого предоставления автокефалии и ослабления позиций Москвы.

"Должны согласовать". Реакция УПЦ МП

В Украинской православной церкви, которая не подписала обращения к Варфоломею и официально призвала его отказать Киеву, также прокомментировали ответ Константинополя.

Правда, акцент у митрополита Онуфрия сделали на другом. В заголовок новости официальный сайт УПЦ вынес тезис о том, что "украинский вопрос будет решаться в координации со всеми Православными Церквями".

Глава отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич считает, что в сообщении говорится не просто о консультациях, а именно о согласовании с другими церквями украинского вопроса.

Такие выводы представитель УПЦ делает, сделав перевод с греческого оригинала заявления Константинополя.

"Хотел бы обратить внимание на два момента в тексте заявления:



1. "... Вселенский Патриархат, ... который имеет ... ответственность за всеправославное единство .... " Решил в связи с этим 2. "иметь близкое общение с другими Православными Церквами с целью сообщения (им об этом) и согласования (с ними этого вопроса)" [перевод с греческого мой].

Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство,

1. Не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало,

2. Должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми поместными православными церквями. А именно об этом шла речь во вчерашнем заявлении УПЦ. ...

Таким образом, верующие УПЦ могут быть спокойными".

Вежливый отказ или торги?

Чего действительно нет в тексте константинопольского Синода - так это "начала процедуры предоставления автокефалии", о которих писали Петр Порошенко и УПЦ КП.

В сухом остатке сообщения Фанара (резиденции патриарха Варфоломея) - рассмотрение обращения Украины на Синоде и анонс начала консультаций с другими православными церквями.

Очевидно, что само по себе это еще не означает начала "процесса предоставления автокефалии", о котором успел объявить президент.

Вот если эти обсуждения закончатся положительно для Украины - тогда по идее может начаться и "процедура предоставления".

По сути, упоминая консультации с "церквями-сестрами", Варфоломей сразу говорит, что единолично им этот вопрос решаться не будет.

О том же заявили сегодня и в "Оппозиционном блоке", чья фракция голосовала против обращения к Варфоломею.

"Власть снова лжет – в своём комментарии о предоставления автокефалии и позиции Константинопольского Синода. Заявляя о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, власть сознательно искажает позицию и решения Священного Синода", - говорится в заявлении партии.

Сторонники автокефалии, правда, указывают на один спорный момент: подписанты обращения в нем названы в английском переводе "церковными властями" (что звучит как признание неканонических КП и УАПЦ). С другой стороны, в греческом варианте сообщения стоит слово παράγοντας, которое переводится не "власти", а "агенты" или "представители".

Свои выводы из текста Синода Вселенского патриархата сделали и в Москве. Ближе к вечеру российские СМИ сообщили в однозначном тоне, что автокефалии Украина не получит. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии не будет.

Впрочем, сделав официальное заявление по Украине и не отказав ей с порога, Константинополь показал, что открыт к дискуссиям - и, возможно, торгам по украинскому вопросу. Тем более, что Вселенский патриархат в силу своего географического расположения прямо зависит от турецких властей. Кроме того, как уже писала "Страна", на него пытаются оказывать влияние и Вашингтон. Естественно, есть взаимодействие у Варфоломея и с РПЦ - крупнейшей православной церковью мира.

Поэтому какую линию поведения выберет в итоге Варфоломей - пока сказать сложно.

Но, скорее всего, это будет похоже на историю со "вступлением Украины в НАТО" - из Киева идут обращения, которые, однако, в Альянсе откладывают в долгий ящик, чтоб не усугублять конфликт с Россией. Возможно, и по вопросу об украинской автокефалии Вселенский патриархат поступит точно таким же образом.