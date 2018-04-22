Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал подробности разговора на специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки.

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированный Крым и Донбасс. Украина воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - написал министр.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Напомним, что Украина впервые приняла участие в саммите министров иностранных дел стран Большой семерки.

Как сообщала "Страна", Павел Климкин принял участие в специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки, которое прошло в Торонто.