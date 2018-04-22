США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности страны с 2014 года.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам американского посла в Киеве Мари Йованович, сумма включает оборудование, приборы ночного видения и радары.

"И мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев", - заявила Йованович.

По ее словам, главной инвестицией, которую отмечают и украинские генералы, являются "учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО".

При этом посол не смогла ответить, когда США предоставит Киеву вооружение. "Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим", - сказала Йованович.

Как сообщала "Страна", США ждут ответа России по плану Волкера на Донбассе.

Также мы сообщали про две цели в Украине, о которых ранее заявила посол США Йованович.