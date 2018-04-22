NASA начнет строительство окололунной станции в 2019 году
В NASA рассказали, что старт строительства обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) начнется в 2019 году, а в 2025 году станцию планируют отправить на орбиту Луны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Станция понадобится космонавтам, которые будут летать на Марс. В агентстве NASA сообщают, что лунная гравитация способна облегчить запуск космических аппаратов на Марс.
Изначально средства будут вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы. Следующим этапом станут "жилищные условия".
На станции смогут находиться четыре астронавта в течение месяца.
При помощи Gateway NASA также планирует осуществить высадку космонавтов на Луну и исследовать воду вблизи поверхности этой планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.
Как сообщала "Страна", ранее NASA провело виртуальный тур по поверхности Луны.
Также "Страна" писала о том, что в NASA провели ревизию десятков тонн мусора, который успели оставить на Луне люди.