Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения со стороны отдельных депутатов Азербайджана вопреки этическим стандартам.

Об этом сообщает "Европейская правда", получившая в распоряжение копию отчета на 198 страницах.

Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но члены следственной группы отмечают, что проблемы одной стороной не ограничиваются.

"Во время работы к нам поступила информация также о нестандартных ситуациях, связанных с другими странами", - подчеркнул глава следственной группы, судья Николас Братца.

Однако из-за нехватки времени расследование дело концентрировалось на деле Азербайджана, по которому звучало больше всего обвинений.

Братца подчеркнул, что в отношении части депутатов есть достаточные доказательства "Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана... 7 членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи", - заявил он.

Отдельной проблемой стала проблема подарков в ПАСЕ.

"Члены ПАСЕ, а также члены секретариата ПАСЕ получали многочисленные подарки... Мы не имеем достаточных доказательств, чтобы доказать, что конкретный подарок был получен в обмен на конкретное решение. Тем не менее, мы считаем необходимым подчеркнуть отсутствие прозрачности в вопросе получения подарков", - заявил судья.

Как сообщала "Страна", обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда активисты обнародовали ряд подтверждений о системном подкупе депутатов правительством Азербайджана. Ассамблея в течение нескольких лет игнорировала эти обвинения, пока в 2015 году часть из них не подтвердила итальянская полиция, задержавшая одного из бывших депутатов, Луку Волонте.

После скандала с Педро Аграмунтом проблема стала еще более актуальной. Под давлением новых доказательств ПАСЕ и Комитет министров СЕ согласились создать внешнюю следственную группу.

В ее состав вошли Николас Братца (Nicolas Bratza, бывший президент Европейского суда по правам человека), Жан-Луи Брурье (Jean-Louis Bruguière, авторитетный французский судья в отставке) и Элизабет Фура (Elisabet Fura, бывшая судья ЕСПЧ, ныне – шведский омбудсмен).