США ждут ответа России по плану Волкера на Донбассе
США ожидают ответа российской стороны на предложения по миротворческой миссии на Донбассе спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Радио свобода".
"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол
Йованович также отметила, что "пасхальное перемирие" на Донбассе не было соблюдено.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.
Ранее "Страна" писала о том, что Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Он также заявил о необходимости ликвидации "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщала "Страна", Волкер допустил присутствие в миротворческий миссии на Донбассе союзников России.