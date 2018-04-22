США ожидают ответа российской стороны на предложения по миротворческой миссии на Донбассе спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Радио свобода".

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол

Йованович также отметила, что "пасхальное перемирие" на Донбассе не было соблюдено.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.

Ранее "Страна" писала о том, что Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Он также заявил о необходимости ликвидации "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщала "Страна", Волкер допустил присутствие в миротворческий миссии на Донбассе союзников России.