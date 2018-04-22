Полиция Армении сообщила о 232 задержанных в связи с протестами в Ереване.

Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.

Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о задержании эксперта-международника Степана Григоряна.

По данным СМИ, после столкновений с полицией сегодня семь человек попали в больницы.

Как сообщает Sputnik, в ход шли светошумовые гранаты.

Попытки разгона протеста продолжаются.

Акция протеста в Ереване продолжается с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления, и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендует экс-президент Серж Саргсян.

Напомним, что 22 апреля, в Ереване полиция начала разгон демонстрантов.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении призвал оппозицию к немедленному диалогу.