Меню первого обеда на борту трансатлантического парохода "Титаника", который затонул, продали за 140 тысяч долларов.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что в меню указаны блюда, которые были приготовлены в первый день ходовых испытаний парохода для его офицеров 2 апреля 1912 года. Интересно, что меню является одним из самых редких в мире. Оно принадлежит офицеру Гарольду Лоуву и было продано за 40 тысяч долларов в 2004 году.

В числе первых блюд указан говяжий бульон, суп-пюре из курицы, лосось, жареный цыпленок под мятным соусом, тушенка, шпинат, зеленый горошек и цветная капуста, отварной картофель. На десерт были поданы королевские груши, пудинг, кондитерские изделия с кофе.

По словам акционера Аллана Алдриджа, известно об еще одном экземпляре меню того дня.

Меню забрал, судя по отметкам на нем, второй офицер Чарльз Лайтхоллер, который выжил при кораблекрушении.

Отметим, кроме меню первого обеда, на аукционе продан бейдж утонувшего вместе с кораблем стюарда Томаса Мюллена – за 57 тысяч фунтов стерлингов (79 797 долларов) и ключи от штурманской рубки за 78 тысяч фунтов стерлингов (109 197 долларов).

Меню первого обеда на борту "Титаника" Фото: ВВС

Напомним, "Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса. Погибли почти полторы тысячи пассажиров. 712 спасшихся подобрал пароход "Карпатия".

Как сообщала "Страна", три ужина с героями "Титаника" Каприо и Уинслет спасли от рака молодую маму.

Также напомним, что звезды "Титаника" объединились ради спасения айсбергов.