В Японии разыскивают вора, сбежавшего из тюрьмы в префектуре Эхимэ. За несколько недель он успел совершить несколько мелких краж и даже угнать автомобиль, оставив его владельцу вежливую записку.

Об этом сообщает Daily Mail.

Вора зовут Тацума Хирао и ему 27 лет. Он отбывал наказание за кражи в тюрьме смягченного режима.

Во время работы на местном судостроительном предприятии он обманул охранников и сбежал. На поиски преступника было брошено 6600 полицейских, но это не принесло результата.

На свободе Тацума Хирао вернулся к любимому занятию и украл носки, мобильный телефон, кошелек и пару сандалий, а также угнал автомобиль.

Владелец последнего обнаружил на месте машины записку: "Я заимствую вашу машину, но ни в коем случае ее не поврежу".

Фото: Daily Mail

По мнению полиции, сейчас беглец скрывается на острове Мукаисима в префектуре Хиросима, куда добрался на угнанном автомобиле. Полицейские прочесывают лес, проверяют автомобили и даже частные дома. Пока все эти усилия не принесли каких-либо результатов.

Как сообщала "Страна", вежливого грабителя, который угощал кассиров шоколадом, посадили в Киеве на 8 лет.

Напомним также, что в США поймали заключенного, который сбежал из тюрьмы более 30 лет назад.