Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Об этом заявил Порошенко на своей официальной странице в Facebook.

"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что чиновник Порошенко отправился в Стамбул для передачи Варфоломею обращения об автокефалии.

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