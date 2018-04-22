Количество погибших во время стрельбы у кафе в городе Нэшвилл увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает Fox News.

Местная полиция подтвердила информацию о гибели еще одного человека в результате стрельбы у кафе Waffle House в штате Теннеси.

Число жертв увеличилось до четырех человек. Еще четверо получили ранения.

Вооруженный обнаженный мужчина, который открыл огонь по посетителям заведения, скрылся.

О причинах нападения пока ничего неизвестно. Полиция разыскивает стрелка.

Фото: foxnews.com

Напомним, что при нападении стрелок был голым. Ему удалось скрыться с места преступления. Очевидцы описали нападавшего как белого мужчину с короткими волосами.

Как сообщала "Страна", в марте в американской школе штата Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения.