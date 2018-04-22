Число погибших от рук голого стрелка в Нэшвилле увеличилось до четырех человек
Количество погибших во время стрельбы у кафе в городе Нэшвилл увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщает Fox News.
Местная полиция подтвердила информацию о гибели еще одного человека в результате стрельбы у кафе Waffle House в штате Теннеси.
Число жертв увеличилось до четырех человек. Еще четверо получили ранения.
Вооруженный обнаженный мужчина, который открыл огонь по посетителям заведения, скрылся.
О причинах нападения пока ничего неизвестно. Полиция разыскивает стрелка.
Фото: foxnews.com
Напомним, что при нападении стрелок был голым. Ему удалось скрыться с места преступления. Очевидцы описали нападавшего как белого мужчину с короткими волосами.
Как сообщала "Страна", в марте в американской школе штата Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения.