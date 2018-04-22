Младшая сестра герцогини Кембриджской 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее муж управляющий хеджевого фонда Джеймс Мэттьюс ожидают рождения первенца.

Об этом сообщает портал Popsugar.

Сообщается, что пара обручилась в мае 2017 года. Один из друзей сестер рассказал, что Пиппа и Кейт мечтали о том, чтобы забеременеть в одно и то же время.

Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям также в настоящее время готовятся стать родителями в третий раз.

Фото: Stephen Lock/Globallookpress.com

Ранее сообщалось, что третий ребенок Уильяма и Кейт станет пятым в очереди на британский престол следом за своей сестрой принцессой Шарлоттой.

Как сообщала "Страна", Кейт Миддлтон перед родами вышла на публику в одежде не для беременных.