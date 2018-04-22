Младшая сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Младшая сестра герцогини Кембриджской 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее муж управляющий хеджевого фонда Джеймс Мэттьюс ожидают рождения первенца.
Об этом сообщает портал Popsugar.
Сообщается, что пара обручилась в мае 2017 года. Один из друзей сестер рассказал, что Пиппа и Кейт мечтали о том, чтобы забеременеть в одно и то же время.
Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям также в настоящее время готовятся стать родителями в третий раз.
Фото: Stephen Lock/Globallookpress.com
Ранее сообщалось, что третий ребенок Уильяма и Кейт станет пятым в очереди на британский престол следом за своей сестрой принцессой Шарлоттой.
Как сообщала "Страна", Кейт Миддлтон перед родами вышла на публику в одежде не для беременных.
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