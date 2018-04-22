Телеведущая Ксения Собчак, которая была кандидатом в президенты на выборах в России, приняла участие в дискуссии "Чего хочет Россия?" Она заявила, что пропаганда в России и на Западе принимает радикальные формы.

Организатором стал британский журнал The Spectator. В дискуссии также принимал участие Владимир Познер, - написала Собчак в Instagram.

"С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды - участники радикализировались, и если ты не готов соглашаться с тем,что Путин это Гитлер современности, то тебя практически сразу записывают в "агенты Кремля". Все это очень грустно, потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию, а главное к понижению уровня дискуссии.

Мне много что не нравится в России, но я патриот, и не буду соглашаться со многими мягко говоря "преувеличенными" оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния", - написала она.

Фото: instagram.com

Напомним, что ранее Путин поручил изучить список Собчак о помиловании 16 человек, в котором есть Сенцов и Кольченко.

Как сообщала "Страна", кандидат в президенты России на прошедших выборах Ксения Собчак назвала глупостью внесение ее в базу скандального сайта "Миротворец".