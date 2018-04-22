Режиссер Джеймс Кэмерон, который обещал снять четыре продолжения самого кассового фильма "Аватар", рассказал, что сценарии всех фильмов-продолжений кинокартины готовы, а в настоящий момент проходят съемки первых двух частей.

Об этом сообщает Deadline Hollywood.

По словам режиссера, появление второй и третьей частей "Аватара" ожидается в 2020 и 2021 году, а их съемки продолжаются уже примерно в течение ста дней.

Сценарии четвертого и пятого фильмов закончены, но к работе над кинокартинами приступят после появления второй и третьей частей. По предварительной информации, зрители смогут увидеть заключительные части в 2024 и 2025 годах.

Кэмерон отметил, что воспринимает эту серию фильмов как семейную сагу, а в сиквелах речь пойдет о взрослении и корнях героев первой кинокартины.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказал о съемках "Аватара-2" и создании нового мира под водой.