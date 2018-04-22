В Киеве на одной из парковок автомобиль белого цвета провалился под асфальт. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Киев. Просто провалился под землю. На парковке", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия не сообщаются.

Некоторые пользователи в соцсети сообщили, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы, по улице Николая Кибальчича, где совсем недавно закончилась стройка. Другие предположили, что машина провалилась из-за перегруза.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", подъездную дорогу до аэропорта "Борисполь" будут ремонтировать до конца мая.

Также "Страна" писала, что ранее в Киеве Lanos провалился под асфальт в месте прорыва трубы. Это произошло в Шевченковском районе столицы.