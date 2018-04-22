Google проверяет сообщения пользователей из России о сбоях в работе некоторых сервисов, что может быть связано с их попытками обхода блокировки Telegram.

Об этом сообщают "Ведомости".

"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", - заявил представитель пресс-службы Google.

При этом он не уточнил, из-за чего возникли проблемы.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google.

Напомним, что Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал некоторые IP-адреса Google из-за обхода блокировки Telegram.

Как сообщала "Страна", Telegram призвал россиян протестовать против блокировки сервиса, запуском бумажных самолетиков.