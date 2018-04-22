Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру без Потапа, рассказала о том, как ей удалось сбросить лишние килограммы без дорогостоящих диет.

Об этом сообщают "Подробности".

"Сидеть на диете - невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману", - отметила певица.

Она добавила, что должно быть два приема углеводов в день, а на обед идеальна отварная курица или курица на гриле, поскольку это мясо недорогое и хорошо усваивается организмом.

"Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею ввиду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать. Самый главный секрет - пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься", - отмечает Настя.

А лучшее блюдо на ужин - творог.

"Творог - это супер. Кстати, кушать его нужно на ночь, где-то в 9, 10 вечера. Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, то желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории", - рассказала певица.

Также она напомнила, что в течение двух лет регулярно занимается спортом. За последнее время Каменских удалось сбросить более 15 килограмм.

Как сообщала "Страна", ранее Каменских полностью разделась для фото в Instagram.

Также напомним, что Настя Каменских уехала "в лето" и публикует знойные фото с пляжа.