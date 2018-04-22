В Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области в понедельник, 23 апреля, будет восстановлено централизованное водоснабжение.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Донецкая фильтровальная станция, выведенная из строя после обстрелов, возобновила работу.

"В 15:10 ДФС начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью возобновлено", - заявил Жебривский.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Напомним, что 17 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения. Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе.

Ранее Жебривский заявил, что на ДФС уже запустили насосы и наполняют водой резервуары, а централизованную подачу воды к Авдеевке должны восстановить к вечеру воскресенья.

Как сообщала "Страна", Донецкая фильтровальная станция ранее сообщила об остановке работы из-за обстрела сотрудников предприятия.