Участники автопробега "Коля - хороший парень" изменили маршрут и едут к дому Юрия Луценко, который ранее прокомментировал "пленки Александра Онищенко" по делу Николая Злочевского.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Вместо имения президента Петра Порошенко в Козине активисты теперь едут в село Стоянка к дому генпрокурора Юрия Луценко. Они говорят, что изменение маршрута было запланировано.

"Мы решили запутать врага... Наша акция называется "Коля - хороший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя - хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней", - прокомментировала одна из участниц Лиза Богуцкая.

По словам организаторов, акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко".

Активисты заявляли, что после выражения возмущения можно устроить "пикник на обочине".

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который находится за границей, 18 апреля обнародовал аудиозапись из так называемых "пленок Онищенко". По его словам, на записи зафиксирован разговор с президентом Петром Порошенко. Речь идет об экс-министре экологии Николае Злочевском. В частности, Онищенко и Порошенко якобы договариваются о том, чтобы закрыть дела против Злочевского в обмен на долю для президента в компании экс-министра экологии.

Напомним, что участников акции "Коля - хороший парень", которая стартовала после "пленок Онищенко" с голосом похожим на голос Петра Порошенко неизвестные забросали яйцами в центре Киева.

Как сообщала "Страна", активисты ранее собирались устроить автопробег к дому президента Петра Порошенко в Козине.