Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих мужчин, которые планировали организовать концерт неофашистских музыкальных групп в честь дня рождения Адольфа Гитлера 20 апреля.

Об этом сообщает "Польское радио".

"В результате спецоперации были задержаны двое мужчин, организаторы концерта. Они будут отправлены в прокуратуру в понедельник. Я не хочу говорить о каких-либо обвинениях, которые им будут сделаны, поскольку следственные меры все еще ведутся, и данные анализируются", - отметил прокурор Свидницы Томаш Орепук.

По словам прокурора, сам концерт из-за действий правоохранителей не состоялся.

Действия сил внутренней безопасности координировались районной прокуратурой в Валбжихе, которая проводит в Свидницском районе все расследования, связанные с распространением ненависти и тоталитарных систем.

Как сообщала "Страна", депутат Львовского горсовета от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения.

Напомним также, что радикал Олег Ляшко с трибуны Рады призвал перенимать опыт Гитлера.