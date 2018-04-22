Число жертв теракта у центра регистрации избирателей в Кабуле выросло до 52 человек.

Об этом сообщает TOLO News.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.

Кроме того, 122 человека получили ранения.

Как сообщают чиновники, все погибшие были мирными жителями, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Как сообщала "Страна", взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барч города Кабул произошел около 10 утра.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Ранее "Страна" писала, что в Кабуле выросло число жертв теракта на военной базе.