В Николаеве маршрутка с нетрезвым водителем за рулем врезалась в другую маршрутку полную пассажиров.

Об этом сообщают "Новости-N".

Маршрутка 91-го маршрута затормозила перед светофором. В этот момент сзади в нее на высокой скорости въехала другая маршрутка - также 91-го маршрута, но пустая.

От сильного удара первую маршрутку отбросило на 10 метров вперед.

В результате ДТП двое пассажиров были травмированы и госпитализированы. Также серьезно травмирован и виновник происшествия, которого увезла скорая помощь.

По предварительным данным, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Фото: novosti-n.org

Напомним, что 22 апреля под Ивано-Франковском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший.

Как сообщала "Страна", суд Днепра в режиме видеоконференции огласил решение об аресте водителя легковушки, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек.