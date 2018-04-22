Вашингтон не пошел на уступки ни по одному пункту в переговорах от отказе Пхеньяна от ядерной программы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп отреагировал на сюжет утренней программы Meet the Press с Чаком Тоддом телекомпании NBC.

"Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC заявил, что мы многое сдали в ходе переговоров с Северной Кореей, но ничего от нее не получили. Вообще-то мы ни в чем не уступили, а они согласились на денуклеаризацию (что здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний", - отметил Трамп.

Президент США также добавил, что до решения ядерной проблемы Северной Кореи еще далеко. "Может, все это сработает, может, нет - только время покажет. Но тем, что я делаю сейчас, следовало заняться уже давно!" - заключил Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил заявления Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний по крайней мере до готовящейся встречи. Однако в Белом доме опасаются, что заявление северокорейского главы государства может быть уловкой, поскольку никаких прямых обязательств Пхеньян на себя не взял.