В воскресенье, 22 апреля, участников акции "Коля - хороший парень", которая стартовала после "пленок Онищенко" с голосом похожим на голос Петра Порошенко неизвестные забросали яйцами.

Об этом сообщает "Громадське радио".

На момент старта автопробега из центра Киева, там собралось шесть автомобилей.

Фото: hromadskeradio.org

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который находится за границей, 18 апреля обнародовал аудиозапись из так называемых "пленок Онищенко". По его словам, на записи зафиксирован разговор с президентом Петром Порошенко. Речь идет об экс-министре экологии Николае Злочевском. В частности, Онищенко и Порошенко якобы договариваются о том, чтобы закрыть дела против Злочевского в обмен на долю для президента в компании экс-министра экологии.

Напомним, что в воскресенье, 22 апреля, активисты устроили автопробег к дому президента Петра Порошенко в Козине. Автопробег начался на ул. Грушевского у Европейской площади в 11:00.

Как сообщала "Страна", активисты заявили, что после выражения возмущения можно устроить у забора президента "пикник на обочине". "Берите с собой одеяла, на которые можно сесть, легкую пищу, воду, или кофе. С вас: автомобиль, украинский флаг, интересный рассказ о коррупции президента и его окружения", - заявляли активисты автопробега.