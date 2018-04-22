В Сумской и Черниговской областях в ночь на 23 апреля возможны заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра на странице в Facebook.

"23 апреля в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Днем, по данным синоптиков, воздух прогреется до 12-18 градусов тепла.

Завтра в Киеве без осадков, температура ночью +6...+8 тепла, днем +15...+17.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала "Страна", циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.

Напомним также, что в киевском ботаническом саду зацвели бело-розовые магнолии.