Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал некоторые IP-адреса Google из-за обхода блокировки Telegram.

Об этом сообщает "Комерсант".

Надзорный орган отмечает, что выдвигал к Google требования, которые на сегодняшний день остались не удовлетворенными.

В Роскомнадзое отметили, что компания продолжает позволять Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

После решения суда о блокировке популярного мессенджера компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership было позволено использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

О сбоях в работе Google сегодня ночью сообщали российские пользователи. Проблемы с доступом к сервисам в доменной зоне .com - google.com, maps.google.com - испытывают, в основном, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ижевска.

Как сообщала "Страна", Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Многие попавшие в черный список IP-адреса принадлежат сторонним сервисам - в результате с перебоями начали работать облачные хранилища Amazon, а также Microsoft, Evernote, мессенджер Viber.

Напомним также, что Роскомнадзор направил запрос о россиянах в Cambridge Analytica.