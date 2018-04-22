В воскресенье, 22 апреля, Дубае загорелся небоскреб Башня Алмас на искусственном острове.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на администрацию города.

От крыши здания поднимается дым. Возле небоскреба дежурит полиция и машины скорой помощи. Были эвакуированы около 100 человек. Пострадавших нет.

Башня Алмас - самое высокое здание кластера у озера Джумейра на искусственном острове. В 68-этажном здании находятся компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней. До 2009 года небоскреб был самым высоким зданием города.

Напомним, что ранее в Дубае произошел небольшой пожар в небоскребе Tiger Tower.

Как сообщала "Страна", в Дубае также вспыхнул пожар на 79-м этаже небоскреба Torch Tower.