В воскресенье, 22 апреля, активисты устроили автопробег к дому президента Петра Порошенко в Козине. Об этом в Facebook сообщил один из участников акции Дмитрий Дмитриев.

Украинцы выдвинулись к особняку президента после обнародованных беглым нардепом Александром Онищенко пленок.

Автопробег начался в воскресенье, 22 апреля, на ул. Грушевского, у Европейской площади в 11:00.

"Приглашаю вас принять участие в автопробеге. Присоединяйтесь. Можем после выражения возмущения поступить у забора президента "пикник на обочине". Берите с собой одеяла, на которые можно сесть, легкую пищу, воду, или кофе. С вас: автомобиль, украинский флаг, интересный рассказ о коррупции президента и его окружения. У кого нет колес, имейте самих себя. Место в автомобилях найдется", - приглашали желающих активисты.

Фото: facebook.com/DmitrijDmitrievv

Видео: facebook.com/DmitrijDmitrievv

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко впервые прокомментировал пленки Онищенко с голосом Порошенко.

Также Андрей Портнов подал в НАБУ заявление о преступлении по фактам из книги Онищенко.