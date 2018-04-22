В России пользователям мессенджера Telegram предложили устроить акцию протеста.

Сообщения стали приходить различным пользователям на территории РФ. В сообщении предложено 22 апреля в 19.00 запускать из окон бумажные самолетики.

В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Фото: facebook.com

Напомним, что Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Под бан попали более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean

Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров заявил, что Telegram все еще доступен россиянам.

Также юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.