Telegram призвал россиян протестовать против блокировки сервиса, запуском бумажных самолетиков
В России пользователям мессенджера Telegram предложили устроить акцию протеста.
Сообщения стали приходить различным пользователям на территории РФ. В сообщении предложено 22 апреля в 19.00 запускать из окон бумажные самолетики.
В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.
Фото: facebook.com
Напомним, что Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Под бан попали более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean
Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров заявил, что Telegram все еще доступен россиянам.
Также юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.