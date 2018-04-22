Киевская полиция не начала уголовное дело по факту сожжения лагеря ромов на Лысой горе. Об этом сообщает 112 Украина.

В полиции сообщили, что официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал.

Полицейские добавили, что начнут следствие по факту сожжения лагеря ромов, только после официального обращения в органы правопорядка.

Напомним, утром, 22 апреля, радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки.

Лидер С14 Сергей Мазур отметил, что они планируют и другие рейды против "незаконных появлений" ромов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Словакии детский журнал опубликовал обидные шутки про ромов и украинцев.

Также у ромов под Киевом изъяли 2,6 кило героина и 2 кило конопли.