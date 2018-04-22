Вчера, 21 апреля, в Москве ушла из жизни народная артистка России Нина Дорошина, известная своей главной ролью в культовом фильме "Любовь и голуби". Ей было 84 года.

Канал Рен ТВ узнал подробности последних дней знаменитой актрисы.

За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации.

Первые жалобы на сердце Дорошина высказала врачам еще 18 марта. В тот день у нее подскочило давление и медики сделали ей укол.

А за день до смерти Нина Дорошина дала свое последнее интервью.

"Я взрослый, больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", - сказала актриса.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, когда состоится прощание с актрисой фильма "Любовь и голуби" Ниной Дорошиной.