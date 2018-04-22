В США голый мужчина устроил стрельбу в кафе. Об этом в Twitter сообщает местная полиция.

Трагедия случилась в штате Теннесси. В результате стрельбы три человека погибли, еще четыре получили ранения.



"Три человека убиты, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House. Вооруженный человек открыл стрельбу в 3:25 по местному времени (11:25 по Киеве). Посетитель выбил у него оружие", - сказано в сообщении полиции.

В полиции добавили, что при нападении стрелок был голым. Ему удалось скрыться с места преступления. Очевидцы описали нападавшего как белого мужчину с короткими волосами.

Фото: twitter.com/MNPDNashville

Ранее "Страна" сообщала, что в США в школе произошла стрельба.

Также женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, свела счеты с жизнью.