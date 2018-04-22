В Харьковской области на сельхозпредприятии произошел пожар, в котором погибло около тысячи цыплят.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в области.

"21 апреля в 23:27 на номер "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Сахновщинский район, с. Гришевка, ул. Светличная, 2", - уточнили спасатели.

Пожарные рассказали, что возгорание произошло на площади 400 кв.м.: загорелись деревянные конструкции крыши хозяйственной постройки.

"Было спасено две единицы техники, а именно грузовой автомобиль ГАЗ-53 и МТЗ-80. Кроме того, спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку площадью 500 кв.м.", - отметили спасатели.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание в электросети.

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