В воскресенье, 22 апреля, на Донецкой фильтровальной станции начали работы по организации подачи воды.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Председатель ДВГА отметил, что работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей СММ ОБСЕ и приступили к установке оборудования.

"Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию "на теперь" уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", - добавил Жебривский.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Напомним, 18 апреля работа ДФС была окончательно приостановлена. Сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, что возле Донецкой фильтровальной станции появится пункт наблюдения ОБСЕ.