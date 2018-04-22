Сестра нардепа Надежды Савченко Вера сообщила, что следствие по делу продлили на шесть месяцев. Об этом сообщает УНН.

"Следствие продлили до шести месяцев, хотя Генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", - добавила помощник политика Татьяна Проторченко.

Помощник Савченко отметила, что ее не пускают к арестованной, хоть она и подала соответствующее заявление.

Сестра Савченко также сообщила, что они не получили результатов прохождения полиграфа.

"Ни ей (Надежды Савченко - Прим.Ред.), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, - процедура еще будет продолжаться", - рассказала Вера Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что на Майдане проходит небольшой митинг в поддержку Савченко.

Также СБУ не станет обнародовать результаты допроса Савченко на детекторе лжи.