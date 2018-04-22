Генпрокуратура продлила следствие по делу Савченко на шесть месяцев
Сестра нардепа Надежды Савченко Вера сообщила, что следствие по делу продлили на шесть месяцев. Об этом сообщает УНН.
"Следствие продлили до шести месяцев, хотя Генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", - добавила помощник политика Татьяна Проторченко.
Помощник Савченко отметила, что ее не пускают к арестованной, хоть она и подала соответствующее заявление.
Сестра Савченко также сообщила, что они не получили результатов прохождения полиграфа.
"Ни ей (Надежды Савченко - Прим.Ред.), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, - процедура еще будет продолжаться", - рассказала Вера Савченко.
Ранее "Страна" сообщала, что на Майдане проходит небольшой митинг в поддержку Савченко.
Также СБУ не станет обнародовать результаты допроса Савченко на детекторе лжи.