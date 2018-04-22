в США продадут с молотка туфли покойного Майкла Джексона, в которых он впервые показал на концерте свою знаменитую "лунную походку".

Звездная обувка будет продана 26 мая на аукционе в Калифорнии, сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.



"Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это было в первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую "лунную походку", - сообщается на сайте аукционного дома.

На одной из туфель стоит отметка "Michael #2". К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.

Легкие кожаные туфли, принадлежавшие известному музыканту, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов.

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