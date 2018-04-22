Украинским властям военной силой не удастся завершить войну на Донбассе. Об этом сообщил бывший посол США и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер, передает "Новое время".

Дипломат также полагает, что эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит.

"Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попытаются, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь", - рассказал Пайфер.

Эксперт отметил, хотя российская армия имеет преимущество перед Украиной, Кремль не пойдет на прямой вооруженный конфликт, ведь это повлечет за собой новый пакет санкций.

"Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины - и экономические, и политические", - подчеркнул экс-посол.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.

Также Германия попросит Трампа не привлекать ее к новым санкциям против России.