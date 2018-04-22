Умер самый маленький актер в мире, звезда фильмов о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе
В США на 50-м году жизни скончался актер Верн Тройер. Об этом сообщает TMZ.
Месяц назад артист угодил в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.
"С большой печалью и невероятно тяжелым сердцем сообщаем, что Верн скончался сегодня", - сообщили друзья актера.
Всемирную славу Верну Тройеру принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс".
Также зрителю он знаком по работе в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч - похититель Рождества".
Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умерла актриса из фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина.
Также скончался британский актер, снявшийся в культовом фильме "На игле".
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!