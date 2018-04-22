В США на 50-м году жизни скончался актер Верн Тройер. Об этом сообщает TMZ.

Месяц назад артист угодил в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

"С большой печалью и невероятно тяжелым сердцем сообщаем, что Верн скончался сегодня", - сообщили друзья актера.

Всемирную славу Верну Тройеру принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс".

Также зрителю он знаком по работе в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч - похититель Рождества".

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умерла актриса из фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина.

Также скончался британский актер, снявшийся в культовом фильме "На игле".