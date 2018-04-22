Новость о появлении дочки у министра транспорта Владимира Омеляна наделала много шуму. Главным образом потому, что ребенок родился не в Украине, а в США. Что по американским законам дает ему право на американское гражданство.

Старший сын министра тоже родился в Америке, а еще один его ребенок проживает в Австрии. Таким образом все трое детей министра - потенциально неграждане Украины.

В сети это вызвало, что называется, конгитивный диссонанс. Конечно, не в отношении детей. Пользователи Facebook вспомнил заявления Омеляна о родной земле и патриотизме, а также усомнился в проукраинском настрое чиновника, который "стелит соломку" за границей.

"Почему не на родину Бандеры?"

"Жена очень продвинутого и патриотичного украинского министра поехала рожать в США. Ясно-понятно.

А вы можете мне объяснить, почему отдых украинского президента на Мальдивах - это зашквар? А роды жены Омеляна в США, где ребенок автоматом получает гражданство, - это незашквар?", - пишет блогер Алена Яхно.

Журналистка Ольга Шарий напомнила, что пока украинцы ездят по разбитым дорогам и на устаревших поездах, министр делает американское гражданство для своего ребенка.

"Все хотят гражданство США для своего ребёнка.

Министр инфраструктуры намыливает лыжи и параллельно надевает футболку «Путин - х*йло". Потому что знает, что животным больше ничего не надо.

Едь, животное, в обос*анном поезде, едь по разбитому асфальту, и пой вместе со мной гимн. Пока мой ребёнок получает паспорт США".

Журналист Юрий Романенко упрекает власти в двойных стандартах.

"Тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги", - пишет журналист Юрий Романенко.

По его мнению, "правящая элита демотивирует граждан Украины тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца. Кричит об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах или демонстрируют сверхпотребление, кричат о надежности банковской системы, а сами держат тонны кэша в заначках дома.

Именно такая демотивация закрепляет и определяет недоверие к государству и чиновникам".

О том же говорит блогер Екатерина Золотарева.

"Наши распрекрасные политики и чиновники виноваты в этом всём исключительно сами. Сначала они пользуются оголтелым популистским пиаром для достижения своих целей, (вся эта накачка псевдо-патриотизма и тд), а потом оп! – и демонстрируют ровно обратные реалии, если речь заходит об их личной жизни.

Поэтому повторюсь: ничего удивительного в реакциях того самого "простого народа", на который обычно и рассчитан весь их пиар, нет. И наши украинские небожители стали заложниками своего собственного популизма. Им бы или трусы, или крестик. Хотите, чтоб вас судили только по итогам работы? Тогда не лезьте на поле дешёвого пиара. А залезли – готовьтесь к обратной стороне медали".

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский вспомнил патриотические признания Омеляна, которыми он поделился после путешествия на родину Степана Бандеры. И удивился, почему жена министра рожала не там.

"Совершенно неожиданно, но министр инфраструктуры Омелян почему-то отправил жену рожать не в Старый Угринов, на родину Бандеры, а в Нью-Йорк. По всей видимости, он не знал, что дети рожденные в США получают американское гражданство".

Ответ министра

Позже министр инфраструктуры ответил на претензии. Он заявил, что не планировал рождение ребенка в США, просто так получилось - его жена, модельер Светлана Бевза ездила в Америку на показ коллекции. Там она заболела, и медики не рекомендовали ей лететь в самолете.

По его словам, роды в США не стоили ни копейки - они входят в самую простую страховку.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

А советник Омеляна Виктор Пузанов, отвечая на поднявшуюся в Сети волну негатива, заявил, что министр - не единственный чиновник, чьи дети родились за рубежом.

"У меня четверо знакомых высокопоставленных государственных чиновника, дети которых за последние два года родились там", - написал Пузанов в Facebook.

По его словам, все четверо "не воруют". А дети рождаются за границей "на всякий случай".

"Их всего четверо. Потому что они прекрасно видят остальное подавляющее большинство рядом во власти. Потому что они видят среднее звено своих ведомств.

Потому что они знают, что может не получиться.

Но ни один не собирается опускать руки. А дети.... дети так... на всякий случай. Укр гражданство всегда можно будет получить", - откровенно пишет советник Омеляна.

Блогер Денис Гороховский говорит, что удивляться в ситуации с Омеляном нечему и уточняет, что сам бы, будь у него такая возможность, поступил таким же образом.

"К нам пришел капитализм, где персональное важнее общественного, поэтому каждый, в первую очередь, занимается решением вопрос своих личных и близких. Все остальное вторично. А то, что он министр - ну и что? Или вы еще на прошлой неделе были уверены в его идеальности и непогрешимости, а тут вдруг разочаровались?", - удивляется Гороховский.