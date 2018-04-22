В Минобороны рассказали детали гибели военного в зоне АТО
В Минобороны рассказали подробности гибели военного в зоне АТО. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.
Он отметил, что военный погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. При этом еще один боец получил травмы.
"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 г.р. Еще один воин получил боевую травму. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнил Праута.
Также он добавил, что в результате обстрелов сепаратистов были ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Всех их госпитализировали, состояние здоровья - удовлетворительное.
Ранее "Страна" сообщала, что а прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе обстреливали позиции ВСУ из запрещенного оружия 36 раз.
Также Порошенко заявил, что ВСУ стали одной из самых эффективных армий в Европе.